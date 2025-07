Circuito Banco do Nordeste Cultural chega à cidade de Itabaiana neste sábado

A programação do Circuito BNB Cultural agita as noites da Barra dos Coqueiros e de Itabaiana. Neste sábado (19), às 22h, a banda Sonora leva o show “O melhor do Rock Nacional dos anos 80 e 90” ao Irons Pub, na Barra dos Coqueiros.

E na terça-feira (22), às 19h, a Companhia de Teatro Negro Rivaldino Santos apresenta o espetáculo Maisha e Sisugleu, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), no Campus Itabaiana. O Circuito BNB leva apresentações de música e teatro a diversos municípios sergipanos, por meio do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter). Mais informações em @bancodonordestecultural.

Ascom BNB