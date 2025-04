Circuito BNB Cultural completa um ano com apresentações em São Cristóvão

Três atrações musicais se apresentam na Rua Gastronômica do município, que também celebra um ano de criação. Circuito BNB Cultural promoveu 64 ações culturais na Grande Aracaju

O Circuito Banco do Nordeste Cultural prepara uma sequência especial de apresentações para marcar a celebração de um ano do projeto na Grande Aracaju. Três atrações irão se apresentar no próximo sábado, 26, no município de São Cristóvão: Bob Lelis e a Rural do Forró, Samba de Salto, e Caceteiras do Mestre Rindu. Os shows começam às 18h, na Rua Gastronômica, localizada ao lado da Praça São Francisco.

Em doze meses, o circuito promoveu 64 ações culturais, sendo 58 shows musicais e seis espetáculos de teatro, de dança e de tradição cultural. Ao todo, foram beneficiados 20 bares e restaurantes de Aracaju, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, com apresentações para mais de 12 mil pessoas. O Banco do Nordeste Cultural investiu R$ 125 mil na contratação de 46 artistas e grupos, além de produção artística. Desse total, 43 artistas são sergipanos.

Um dos destaques do projeto é a Rua Gastronômica em São Cristóvão, que foi criada na abertura do Circuito BNB, em 19 de abril do ano passado. Em um ano, o local recebeu R$ 48 mil em investimentos do Banco do Nordeste, que patrocinou 22 atrações culturais, em apresentações para mais de 5,3 mil pessoas.

O gerente executivo do BNB, Lenin Falcão, explica que o circuito é organizado no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial da instituição (Prodeter). O programa capacitou proprietários e funcionários de bares e restaurantes nas áreas de Gestão, Atendimento e Cozinha, por meio de eventos e cursos realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e prefeituras.

“O projeto tem movimentado bem, de forma integrada, os mercados da cultura e da gastronomia da Grande Aracaju. Artistas dos mais variados estilos se apresentaram em diferentes espaços, para diversos públicos. Com o trabalho global iniciado em 2023, o Banco do Nordeste destinou mais de R$ 32 milhões em financiamentos a bares, restaurantes e similares na Grande Aracaju. Iremos continuar com a parceria do BNB Cultural, para reforçar a relevância da cultura no estímulo da economia local”, afirma Lenin.

A mistura eclética de ritmos musicais é marca registrada da iniciativa. No próximo sábado, por exemplo, cada atração representa um estilo próprio. O cantor e compositor Bob Lelis valoriza elementos da cultura regional e promove o resgate da cultura mambembe por meio do projeto Rural do Forró. A segunda atração representa a cultura popular, o grupo folclórico Caceteiras do Mestre Rindu, que preserva o ritmo percussivo e envolvente da dança de roda. E o terceiro grupo será o Samba de Salto, formado por mulheres que promovem a representatividade feminina e defendem causas sociais por meio da música.

O superintendente estadual do BNB, César Santana, destaca os benefícios da diversidade do projeto. “Quando incentivamos a cultura, contribuímos para valorizar as cadeias produtivas ligadas ao lazer e ao turismo. Há uma série de artistas e empresários de bares e restaurantes beneficiados pelo Circuito BNB Cultural. E a população da Grande Aracaju tem a oportunidade de assistir ao melhor da nossa produção musical e de espetáculos, por meio de um projeto que contribui para gerar emprego e renda para as pessoas ligadas a esse mercado tão forte e pulsante”, explica.

SERVIÇO

1 Ano da Rua Gastronômica e do Circuito BNB Cultural

Data: 26 de abril (sábado, a partir das 18h)

Local: Rua Gastronômica (ao lado da Praça São Francisco, em São Cristóvão)

Atrações:

18h Bob Lelis e a Rural do Forró

20h30 Caceteiras do Mestre Rindu

21h Samba de Salto

Texto e foto ascom BNB