Circuito BNB Cultural leva forró ao fim de semana em São Cristóvão

A programação do Circuito Banco do Nordeste Cultural agita o fim de semana na Cidade Mãe de Sergipe. Neste sábado (1º), a partir das 20h, o cantor Bob Lelis apresenta o projeto itinerante “Rural do Forró”, na Rua Gastronômica, em São Cristóvão.

Idealizado pelo cantor e compositor sergipano, o projeto leva música e cultura regional a diversas cidades do estado e do Nordeste. O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom BNB