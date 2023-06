Circuito de Corridas de Rua Santander chega a Aracaju neste fim de semana

Etapa sergipana ocorre no próximo domingo, dia 2 de julho, e tem largada na Passarela do Caranguejo, às 7h.

A quarta etapa do Circuito de Corridas de Rua Santander ocorre no próximo domingo, em Aracaju. A largada da prova de 5km será na Avenida Santos Dumont, nº 5.600, na Passarela do Caranguejo, no Bairro Atalaia, a partir das 7h.

A corrida é um sucesso, tanto que as inscrições para a prova estão esgotadas há cerca de um mês. A retirada dos kits de participação para os inscritos ocorre no próximo sábado, das 10h30 às 18h, na Loja Centauro do RioMar Aracaju, no bairro da Coroa da Meio.

Já para a Corrida Infantil, para crianças de 4 a 14 anos, as inscrições vão ocorrer no próprio local da prova principal, entre as 8h e 9h30, de forma gratuita. Serão disponibilizadas 100 vagas por ordem de chegada junto a seus responsáveis.

EVENTO

O Circuito de Corridas de Rua Santander é um evento patrocinado pelo Santander, apresentado pelo Governo Federal por meio do Ministério do Esporte e viabilizado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O Circuito é um projeto da ALDEEA – Associação Latina de Desenvolvimento Esportivo, Cultural e Ambiental.

Serão dez etapas de 5km, passando por cidades brasileiras de todas as regiões do País: Uberlândia (MG); Goiânia (GO); Cuiabá (MT); Aracajú (SE); Salvador (BA); Recife (PE); Maceió (AL); Manaus (AM); João Pessoa (PB) e Blumenau (SC). As corridas são realizadas em etapas de 5km, e as inscrições no valor de R$ 20,00 já podem ser realizadas pelo site oficial.

Em 2022, as cinco primeiras etapas tiveram suas inscrições esgotadas em poucos dias, tendência que vem se repetindo já nas primeiras edições deste ano. Esse sucesso de adesão reforça a importância da modalidade para as atividades físicas e coloca o Circuito de Corridas de Rua Santander como referência em qualidade e democratização do acesso ao esporte. Os inscritos ganham camisetas e sacolas personalizadas, além de medalhas, para todos os concluintes, e troféus a depender da posição de chegada. Com etapas nas categorias adulto e infantil, a iniciativa visa também reunir toda a família para um dia dedicado ao esporte e à saúde.

Confira o calendário completo do Circuito: circuitosantanderdecorrida.minhasinscricoes.com.br/pt-br.

Calendário Circuito Santander de Corridas de Rua 2023:

– 07/05/2023 – Uberlândia

– 14/05/2023 – Goiânia

– 18/06/2023 – Cuiabá

– 02/07/2023 – Aracajú

– 09/07/2023 – Salvador

– 23/07/2023 – Recife

-10/09/2023 – Maceió

– 17/09/2023 – Manaus

– 08/10/2023 – João Pessoa

– 12/11/2023 – Blumenau

Santander – Esportes e Atividades Físicas

O Santander reforça e mantém a estratégia e o posicionamento da empresa em apoiar a prática de atividades físicas e esportivas. Em 2021, o Banco anunciou uma série de atividades e iniciativas conectadas ao ciclismo, incluindo a criação de produtos especializados, investimento em ciclovias e patrocínio ao atleta olímpico de Mountain Bike, Henrique Avancini, além dos naming rights da L’étape by Tour de France presented by Santander.

A empresa ainda possui os direitos sob o nome do Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas de rua da América Latina, com etapas por todas as regiões do Brasil, além do próprio Circuito de Corridas de Rua Santander.

O Tênis é outro território ocupado pelo Santander com patrocínio a eventos como o Rio Open, maior torneio da modalidade na América do Sul.

