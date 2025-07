Circuito Geek agita as férias no Shopping Prêmio com atrações gratuitas

Começou neste final de semana o “Circuito de Férias no Mundo Geek”, no Shopping Prêmio. A programação segue até o próximo dia 13 e traz uma série de atrações gratuitas para envolver toda a família.

Entre as atividades estão Feira Geek, jogos retrô, totó, fliperamas, Just Dance e recreação infantil. Nos dias 11, 12 e 13, a programação ganha reforço com competições de LEGO, concurso de K-Pop e cosplay, além de apresentação de K-Pop e show da banda Bad Name.

Com uma cenografia inspirada na cultura pop, nos videogames e no universo dos super-heróis, o evento promete transportar os visitantes para dentro do mundo geek e se tornar um verdadeiro ponto de encontro para fãs de todas as idades. Além de celebrar esse universo cheio de inspiração, o circuito é uma excelente opção de lazer criativo e gratuito para aproveitar as férias escolares em família.

Confira abaixo os detalhes da programação:

De 04 a 13 de julho, das 10h às 22h

-Feira Geek

-Freeplay (gratuito)

-Totó (gratuito)

-Just Dance (gratuito)

-Fliperamas (gratuito)

De 08 a 11 de julho, das 15h às 20h

-Recreação infantil (gratuito)

11 de julho, a partir das 17h

-Competição de Montagem de LEGO

(As inscrições antecipadas devem ser feitas por meio do perfil no Instagram @retrogamessergipe_)

12 de julho, a partir das 16h

-Concurso de K-Pop e Cosplay

(As inscrições antecipadas devem ser feitas por meio do perfil no Instagram @retrogamessergipe_)

13 de julho, a partir das 16h

-Apresentação de K-Pop

-Banda Bad Name

