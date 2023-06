Circular Junino segue recepção em pontos estratégicos de Aracaju

Aracaju sabe bem como honrar o título de capital do forró, afinal, por aqui não precisa ser junho para ter manifestações nordestinas, sobretudo com o ritmo mais conhecido da região. É esse calor de valorização cultural que tem sido levado a diversos pontos da capital numa recepção a aracajuanos e turistas, um convite para desbravar as belezas e riquezas tradições da capital sergipana, através do projeto Circular Junino, uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju.

A iniciativa que, neste sábado, 17, esteve no Aeroporto Internacional Santa Maria, além de valorizar as tradições locais, apresenta aos aracajuanos e turistas a programação dos festejos juninos na capital. O minitrio do projeto seguirá com ações diárias até o próximo dia 30, contemplando pontos estratégicos da capital sergipana, como o terminal aeroviário, Feira do Turista, na Orla da Atalaia, mercados Thales Ferraz e do Augusto Franco,fazendo pequenas apresentações com duplas de quadrilheiros e trio pé de serra.

Morando há cerca de 30 anos em Belém do Pará, Marilene Marques é aracajuana. Neste ano, após dois anos sem visitar sua terra natal, ela voltou especialmente para ver a família e aproveitar o período junino, tanto que se programou para a data.

“Estava com muita saudade da minha terra. É uma sensação maravilhosa chegar e ser recebida assim, com essa animação e com o que o que Aracaju tem de melhor. Lá [Belém], as pessoas não são tão animadas assim, então, chega dá mais alegria ao chegar e receber esse calor. Agora, é matar a saudade da família e aproveitar os festejos”, afirma Marilene.

Integrantes da produção do cantor Wesley Safadão, Thiago Santos e Felipe Rezende se animaram com a chegada bem recepcionada e tomaram como uma surpresa.

“Neste ano, infelizmente, não teremos show em Aracaju, mas só de poder desembarcar aqui e ser recepcionado dessa forma já valeu a pena. Acabamos de voltar de Fortaleza e estamos viajando muito nesse período, e não encontramos essa festa em lugar nenhum por onde passamos. Realmente, é um dos diferenciais de Aracaju”, aponta Thiago.

O colega Felipe concorda e afirma já conhecer a fama da capital sergipana. “A receptividade daqui é reconhecida. Foi a primeira vez que vi uma recepção como essa e mostra o quanto a cidade se prepara para esse período. Estão de parabéns”, elogia.

Confira a programação até o dia 30:

18 de junho (domingo)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

19 de junho (segunda-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

20 de junho (terça-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

21 de junho (quarta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

22 de junho (quinta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

23 de junho (sexta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

24 de junho (sábado)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro

10h – Mercado de Artesanato Tales Ferraz – Quadrilha Xodó da Vila Mirim

18h30 – Feira do Turista – Quadrilha Junina Xodó da Vila

25 de junho (domingo)

8h – Mercado do Augusto Franco – Grupo Cultural Peneirou Xerém

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro

17h – Feira do Turista – Quadrilha Pioneiros da Roça

26 de junho (segunda-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

27 de junho (terça-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

28 de junho (quarta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

29 de junho (quinta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

30 de junho (sexta-feira)

9h – Aeroporto Internacional Santa Maria – Trio e casal de quadrilheiro da Cacimba Nova

Foto: Marcelle Cristinne