Cisternas garantem acesso à água e convivência com o Semiárido, em Simão Dias

MDS prepara novo edital de para contratar mais de 1,2 mil cisternas

Antes da cisterna, a gente ‘apanhava’ a água no chão, colocava no pote, coava e bebia”. O relato de Josefa de Jesus mostra a diferença na rotina da comunidade quilombola de Sítio Alto, em Simão Dias, após a chegada da cisterna e outras tecnologias sociais de acesso à água no local. O município é um dos sete de Sergipe contemplados pelo Programa Cisternas, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Apenas no estado nordestino, já são quase quatro mil reservatórios implementados pelo programa. O objetivo é promover o acesso à água para consumo humano e para a produção de alimentos e de pequenos animais, por meio de tecnologias sociais destinadas a famílias rurais de baixa renda, afetadas pela seca ou pela falta regular de água, permitindo assim a convivência com o Semiárido.

Josefa é guardiã de sementes crioulas na comunidade, que fica a cerca de 100 km da capital sergipana Aracaju. Ela relata as dificuldades enfrentadas pelas famílias antes da implementação das cisternas. Segundo ela, a água era suja e na época da seca as pessoas precisavam buscar água em lugares distantes.

“Quando secava a água barrenta, a gente ia pegar uma água longe, em outra fonte, montado ou a pé mesmo, com o pote na cabeça”, relatou. Hoje, a chegada das chuvas na comunidade virou motivo de celebração. “Agora nós estamos melhor do que nós estávamos porque choveu e a cisterna pegou água”, comemorou Josefa.

A comunidade de Sítio Alto possui parte das 190 cisternas implementadas no município de Simão Dias. As cisternas da comunidade envolvem “um sistema de captação de água da chuva do telhado de um domicílio, com dispositivos para tratamento simplificado e armazenamento da água em reservatório de 16 mil litros”, explicou Vitor Santana, coordenador-geral de Acesso à Água da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) do MDS.

As cisternas garantem água em quantidade suficiente para as famílias fazerem a higiene básica, beber e cozinhar no período de estiagem.

Novo edital

Um novo edital de chamamento público do Programa Cisternas já está em andamento. Ele será voltado para a seleção de organizações da sociedade civil que serão responsáveis pela implementação de pelo menos mais 1.203 cisternas e outras tecnologias sociais de acesso à água, com investimento adicional da ordem de R$ 13 milhões em municípios ainda a serem definidos.

Além disso, a Secretaria da Assistência Social e da Cidadania de Sergipe deve lançar o edital de chamada pública ainda neste mês de fevereiro, voltado para a contratação de entidades executoras do programa.

Assessoria de Comunicação – MDS