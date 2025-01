Cleane de Everton e Rogério Barbosa são empossados em São Miguel do Aleixo   

Cleane de Everton, do partido União Brasil, foi empossada prefeita de São Miguel do Aleixo, Sergipe, ao lado do vice-prefeito Rogério Barbosa, também do União. A cerimônia de posse ocorreu nesta noite, na Câmara Municipal de Aleixo, marcando o início de uma gestão que promete empenho e dedicação ao povo aleixense. Cleane foi eleita com 2.728 votos.

Em seu discurso, Cleane emocionou os presentes ao relembrar seu irmão, Everton Lima, cuja memória a motiva a assumir essa missão. “Tenham certeza, meus amigos, honrarei o nome de meu irmão e cuidarei de cada um da mesma forma que ele sempre cuidou”, afirmou. A prefeita destacou também o desafio que será conduzir a cidade pelos próximos quatro anos e pediu união entre o Executivo e o Legislativo para viabilizar projetos que atendam às necessidades da população e otimizem os recursos disponíveis.

Cleane encerrou suas palavras reafirmando o compromisso com uma gestão eficiente e humanizada. “Que Jesus, por meio da intercessão de São Miguel e de Nossa Senhora Aparecida, ilumine a todos e nos dê forças para honrarmos os nossos compromissos, garantindo uma gestão pacífica e que reconstrua o futuro.” O vice-prefeito Rogério Barbosa e os vereadores presentes também demonstraram a disposição de trabalhar juntos por um São Miguel do Aleixo mais próspero.

Ascom – Prefeita Cleane de Everton