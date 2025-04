Cleane de Everton visita Brasília em busca de recursos e melhorias para São Miguel do Aleixo

Nos dias 08 e 09 de abril, a prefeita Cleane esteve em Brasília cumprindo uma agenda intensa e produtiva em busca de mais avanços para o nosso município de Aleixo. Ao lado do Secretário-Geral de Governo, Rafael Garcia, visitou diversos gabinetes e participou de reuniões estratégicas com o objetivo de garantir emendas e recursos que irão beneficiar diretamente a vida do povo de São Miguel do Aleixo.

Foi recebida pelos senadores Rogério Carvalho e Alessandro Vieira, com quem dialogou sobre investimentos importantes e novas possibilidades de apoio para o município. Também esteve nos gabinetes dos deputados federais João Daniel, Delegada Katarina, Ícaro e com o Secretário de Representação de Sergipe em Brasília, Fábio Reis. Em todas essas visitas, reforçou o compromisso com a busca por melhorias reais para o povo Aleixense.

Além das reuniões, acompanhou uma sessão plenária na Câmara dos Deputados, vivenciando de perto o funcionamento do parlamento e reafirmando a importância do municipío de Aleixo no cenário político nacional.

Na área da saúde, junto ao consultor Denilson, tratou sobre a reativação de programas importantes e a liberação de novos recursos, fundamentais para fortalecer os serviços prestados à população.

A prefeita Cleane volta com boas notícias e, principalmente, com a certeza de que São Miguel do Aleixo está no caminho certo: com trabalho, diálogo e presença ativa, construindo uma cidade mais forte, com mais oportunidades e dignidade para o seu povo.

Por Assessoria.