Clientes Banese Card podem parcelar ingressos e abadás do Pré-Caju

Além do parcelamento exclusivo sem juros, clientes do verdinho contam com balcão exclusivo para retirada dos abadás. Usuários do Elo Nanquim têm benefícios adicionais.

O Grupo Banese é um dos patrocinadores oficiais da maior prévia carnavalesca do país, o Pré-Caju 2024, que será realizado de 08 a 10 de novembro, na Orla de Atalaia. E para oferecer mais facilidade aos clientes do cartão Banese Card, as compras dos abadás dos blocos, ou dos ingressos para o Camarote Aju, serão feitas em balcão exclusivo na Loja Oficial do Pré-Caju (Riomar Shopping) e podem ser parceladas em até 10 vezes, sem juros, exclusivamente no verdinho.

Os usuários do cartão de crédito genuinamente sergipano também contarão com a comodidade de terem uma fila exclusiva para retirar os abadás/ingressos na Central da Folia. Além destes benefícios, os clientes do Banese Card Elo Nanquim contarão com uma entrada exclusiva no Camarote Aju, e acesso ao Espaço Relax, com direito a massagens e uso de totens para carregar a bateria do celular.

O Pré-Caju é um dos maiores eventos de rua do estado, e um forte indutor da economia local através do turismo e do comércio. Nas edições anteriores, reuniu cerca de 400 mil pessoas em três dias de festa, e gerou mais de 50 mil empregos diretos e indiretos, segundo dados da organização.

Para o presidente do Banese, Marco Queiroz, unir a marca do Banese ao Pré-Caju aproxima a instituição dos sergipanos, pois reforça a presença e o apoio do banco em um momento de alegria e diversão, que também aquece a economia do estado com a geração de emprego e renda para centenas de famílias; além de trazer um retorno positivo para os negócios do Grupo, uma vez que os clientes do Banese Card contam com um parcelamento diferenciado e diversos outros benefícios.

“O Grupo Banese, através das empresas que o compõem, a exemplo do Banco e do Banese Card, tem como missão fomentar o desenvolvimento do nosso estado, da nossa gente. Por isso, apoiar eventos como o Pré-Caju significa promover o turismo e o comércio local, para que gerem mais oportunidades para os sergipanos, bem como fazer com que as nossas marcas tenham ainda mais visibilidade, dentro e fora do estado”, declarou Marco Queiroz.

As marcas do Banese e do Banese Card estarão em todas as comunicações referentes à festa no pré, durante e pós-evento, a exemplo de outdoors, comerciais de TV e rádio, sites, redes sociais, abadás, camarotes, lonas dos trios elétricos e fardamento das equipes de trabalho.

Ascom Grupo Banese

Foto: Johnny Canon – ASN