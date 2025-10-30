Clientes do GBarbosa poderão ganhar até um ano de supermercado grátis

Campanha vai até dezembro e abrange desde as lojas de hipermercado, supermercado, Eletro Show, farmácias, app e site

Os clientes que comprarem acima de R$ 100 na rede GBarbosa até 24 de dezembro participarão da promoção ‘1 ano de Compra Grátis’, que dará até um ano de supermercado gratuito para oito contemplados.

Ao informar o CPF no caixa, o cliente receberá um número da sorte. A promoção estará ativa em toda a rede, com abrangência de 77 lojas de hipermercado e supermercado, 92 Eletro Shows, 44 farmácias, app e site. Cada cliente que ganhar um ano de compras grátis no GBarbosa terá direito a R$ 7.200 em cartão bandeirado e pré-pago, para serem utilizados em qualquer loja GBarbosa, dos estados onde a bandeira atua: Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe.

Para a compra ser elegível em qualquer ponto de venda, o cliente deve informar o CPF e ter cadastro ativo no app, pois o número da sorte é liberado até 72h após o registro da compra.

A promoção tem validade para compras realizadas de 10 de outubro até 24 de dezembro e não participam bebidas com teor alcoólico acima de 13º Gay Lussac, tabaco, fórmulas infantis e puericultura, nem medicamentos, conforme legislação. Os números da sorte, regulamento e FAQ podem ser consultados no app GBarbosa.

Texto e foto Shirley Vidal