Clientes irrigantes precisam atualizar o cadastro junto à Energisa

Os clientes que exercem atividade rural de irrigação precisam realizar a atualização cadastral para continuar recebendo o desconto na tarifa de energia elétrica. O recadastramento pode ser realizado pelos canais digitais de forma rápida e segura.

Os municípios de Poço Verde, Moita Bonita, Ribeirópolis, Gararu, Itabaiana, Malhador e Neópolis possuem o maior número de produtores que precisam realizar o cadastro. O cliente precisa apresentar o documento emitido por entidade representativa que comprove vínculo rural com o código CNAE, licenciamento ambiental e a outorga de utilização dos recursos hídricos e, caso não aplicável, a comprovação de sua não aplicabilidade.

“Esse recadastramento pode ser feito pelos canais digitais. Caso não realize essa atualização, que deve ocorrer a cada três anos, o produtor pode perder o benefício de forma imediata”, orienta o coordenador comercial, Bernard Gouveia.

A atualização do cadastro pode ser realizada por meio do endereço www.gisa.energisa.com.br, escolher a opção “Ver todos os serviços” e depois escolher a opção “Recadastramento rural”. O cliente também pode procurar a agência de atendimento mais próxima.

Canais digitais

Além do recadastramento rural, os clientes podem acessar outros serviços da Energisa pelos canais digitais de forma rápida e fácil. Basta acessar o Aplicativo Energisa On, site: energisa.com.br e o WhatsApp (Gisa). Por esses canais, podem ser realizados serviços como: atualização cadastral, ligação nova, troca titularidade, aumento ou redução de carga, negociação de débitos, entre outros serviços.

Texto: Adriana Freitas – Foto: CNA Brasil