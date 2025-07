Clientes podem negociar débitos na agência móvel da Energisa em Socorro

Negociação pode ser realizada nos dias 10 e 11 de julho

Buscando facilitar a negociação de débitos da conta de energia, a Energisa está com a agência móvel de atendimento na rua São Marcos Evangelista, Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro, nesta sexta-feira (11). Os clientes podem negociar com condições especiais a partir de duas contas em atraso.

“Essa é mais uma opção para que nossos clientes possam entrar em contato com a empresa para negociar débitos e resolver outras pendências. Os clientes com duas contas em atraso podem negociar e começar o segundo semestre com as contas em dia”, afirma o coordenador comercial, Bernard Gouveia.

Os clientes podem realizar o parcelamento do débito em até 36 vezes. O horário de funcionamento da van é das 8h às 16h. Basta levar o documento de identificação e a fatura de energia para realizar a negociação dos débitos. (confirmar horário)

Canais digitais

Para quem não quer sair de casa, a negociação pode realizada pelos canais digitais. O cliente pode entrar em contato pelo WhatsApp (Gisa) 98101-0715, no site www.energisa.com.br ou pelo aplicativo Energisa On.

