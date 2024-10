Clientes rurais precisam atualizar cadastro para não perder desconto

Os clientes da Energisa que exercem atividades rurais de aquicultura e irrigação precisam realizar a atualização cadastral para continuar recebendo o benefício

da Tarifa Rural, que concede descontos na fatura de energia. Cerca de 600 clientes distribuídos na área de concessão da Energisa precisam realizar essa atualização.

Os clientes rurais estão localizados, principalmente, nos municípios de Poço Verde, Neópolis, Ribeirópolis, Moita Bonita e Gararu. O coordenador comercial da Energisa,

Bernard Gouveia, destaca importância dessa atualização cadastral.

“É importante realizar essa atualização o mais breve possível, pois o cliente pode perder esse desconto na conta. Lembrando que essa atualização precisa ser realizada a cada três anos junto à Energisa com os documentos que comprovem a atividade.

Desse número total de 606 clientes, apenas 91 fizeram a atualização cadastral”, explica Bernard.

A atualização do cadastro pode ser realizada por meio do endereço www.gisa.energisa.com.br, escolher a opção “Ver todos os serviços” e depois escolher a opção “Recadastramento rural”. O cliente também pode procurar a agência de atendimento mais próxima.

No momento do cadastro, o cliente precisa apresentar o documento emitido por entidade representativa que comprove vínculo rural. No caso de produtores, deve ser apresentada a atividade desenvolvida com o código CNAE, bem como licenciamento ambiental e/ou outorga de utilização dos recursos hídricos.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular) Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Gabriela Barbosa Neves