ClimAju registra 62 mm de chuva na capital durante o fim de semana

Com alerta de chuva moderada encaminhado na sexta-feira (31), para o período de 48 horas, a Defesa Civil de Aracaju, órgão da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), reforçou o monitoramento na capital e atuou de maneira efetiva no atendimento aos chamados da população. A partir do sistema ClimAju, foi registrado, nesse período, o volume acumulado de 62 milímetros de chuva, com maior incidência no bairro Centro.

O gestor da Semdec, tenente-coronel Silvio Prado, destaca que os órgãos integrantes do Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju estão preparados para atuar, com especial atenção à quadra chuvosa. “Já somamos, aproximadamente, 700 mm de acumulado de chuva desde o mês de abril. Todas as equipes que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju redobram a atenção, nesse período com maior acumulado de chuva, para proporcionar uma rápida resposta diante das necessidade que possam surgir”, indicou o secretário.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, através do serviço emergencial 199, ao longo do período de alerta, as equipes atenderam a cinco chamados, todos eles relacionados a avaliação de risco estrutural. “As precipitações ocorreram com intensidade de fraca a moderada, de maneira bem distribuída, sem registro de ocorrências com maior gravidade. Não houve situações com pessoas desabrigadas ou desalojadas”, salienta o coordenador.

Além do monitoramento das condições meteorológicas, as equipes da Defesa Civil também realizaram inspeção preventiva nas áreas suscetíveis a risco de deslizamento. “O monitoramento durante o período chuvoso é intensificado. Mantemos atenção às condições do solo nas encostas localizadas no bairro América, bairro Santa Maria e outras localidades já inseridas no mapeamento das áreas de risco”, frisou o coordenador.

Para esta semana, há expectativa de continuidade da instabilidade climática. “Ao longo da semana são esperadas chuvas passageiras, com intensidade de fraca a moderada. Mantemos o acompanhamento às atualizações dos centros especializados em meteorologia para adotar as medidas que sejam necessárias”, destaca Robson Rabelo.

Alerta SMS

Para receber os avisos da Defesa Civil basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo do texto o CEP do local que deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP. Com o cadastro, a população tem acesso a informações de maneira antecipada sobre condições que demandam atenção, como maré alta, ventos fortes, chuvas intensas e outros.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da capital.

Foto: Defesa Civil