Clube dos Desbravadores recebe Moção de Congratulação na Câmara de Lagarto

Na manhã desta terça-feira, 28, a Câmara Municipal de Lagarto, homenageou com Moção de Congratulação a organização do Clube de Desbravadores do município, composta por vários grupos que atuam com foco no desenvolvimento físico, mental e espiritual de crianças, jovens e adolescentes.

O autor da propositura, vereador e presidente da Casa Legislativa, Amilton Fontes (Republicanos), falou sobre o reconhecimento recebido pela organização. “Eu venho aprendendo muito com vocês, Desbravadores, conheci esse trabalho há cinco anos. Esse grupo é essencial na vida de jovens e adolescentes, faz realmente a diferença”, disse.

Amilton ainda fez um testemunho de uma história que acompanhou de perto. “Com os Desbravadores, vi um adolescente tirando notas boas na escola, sendo pontual, bem em tudo que fazia. Quando ele saiu, passou por um momento muito difícil… Pude perceber a realidade de um jovem”, completou.

Concluindo sua fala, o presidente destacou o quanto o significado do Clube de Desbravadores transforma a realidade de quem vivencia. “Às vezes, pensamos que o jovem quer uma roupa, um sapato, um presente. Mas o que ele precisa é ser acolhido e nos Desbravadores isso acontece. O melhor caminho é o caminho de Deus. Todos os adolescentes que fazem parte dos Desbravadores, tenham certeza, buscam o caminho do bem”, finalizou.

Fonte e foto assessoria