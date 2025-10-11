Coderse realiza adastro da Agricultura Familiar para incentivar investimentos

Complementando os serviços oferecidos nos perímetros irrigados, de fornecimento de água de irrigação e assistência técnica agrícola, a Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), em 2025, passou a realizar o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) dos irrigantes. São quase 80 documentos já cadastrados pelos técnicos da empresa. A Coderse ainda tem levado o Banco do Nordeste (BNB) aos perímetros para apresentar aos irrigantes as linhas de crédito que o CAF dá acesso. O último encontro foi na quinta-feira, 9, com 87 produtores de Areia Branca, Malhador e Riachuelo.

O CAF também permite que o agricultor participe do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) com ‘doação simultânea’. No perímetro Piauí, em Lagarto, 44 irrigantes com CAF propusessem à entrega de 85 toneladas de alimentos para 5,5 mil pessoas em condição de insegurança alimentar. Ao iniciar os pagamentos, eles serão remunerados pela Conab em um montante de R$ 440 mil. A Coderse — vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) — incentivou o cadastramento dos irrigantes para a participação no PAA. Um deles foi José Ailton Soares dos Santos, 39 anos, que também já adquiriu cabeças de gado com financiamento do BNB.

“Só temos a agradecer a essa equipe, pela forma que eles nos tratam, a assistência da Coderse. Toda a atenção deles é voltada para a gente, que facilitou para esse CAF, orientando. Se quiser uma criação, o Banco do Nordeste oferece um empréstimo, com uma carência muito boa. E tudo isso é desse documento. Estou participando desse PAA pela primeira vez. Já tiveram outros projetos, mas eu não participava, porque eu não tinha esse CAF”, pontou José Ailton. Quem está indo até os perímetros fazer o cadastramento in loco, são os técnicos da Divisão de Desenvolvimento Agrícola (Gedea) e da Coordenação Operacional, ambos da Diretoria de Irrigação da Coderse.

Diretor de Irrigação da Coderse, Júlio Leite reforça que a emissão do CAF vem como uma forma de aumentar o potencial produtivo dos perímetros. “Tomando financiamentos próprios para a Agricultura Familiar, eles podem investir na modernização, comprando equipamentos novos para as unidades produtivas que ainda utilizam o sistema de irrigação de quando o perímetro começou. A maioria dos perímetros foram criados há 38 anos. Eles podem diversificar a produção, investindo em criatórios alimentados com o que é produzido na agricultura irrigada. Mas também o CAF ajuda o trabalhador rural a ter acesso à outros benefícios e os permite vender nos programas de compras governamentais, como PAA e PNAE (Programa Nacional Alimentação Escolar)”, avaliou.

José Humberto dos Santos, produtor irrigante do Perímetro Irrigado Jacarecica II, resume bem a importância do Cadastro da Agricultura Familiar. “CAF é a identidade do agricultor. Serve para tudo: fazer empréstimo, para se aposentar, auxílio doença, para você botar uma mercadoria pelos projetos beneficentes do governo. E a Coderse dando apoio. Então, se não tiver o CAF, você não é agricultor”, alertou.

Reuniões com o BNB

O gerente de relacionamento, Antoane Amaro, e o analista de projetos, Fernando Pessoa, do BNB, na quinta-feira, expuseram as linhas de crédito para a agricultura familiar a 87 agricultores irrigantes do Jacarecica II, que assiste povoados de Areia Branca, Malhador e Riachuelo. Uma semana antes, o colega deles no banco, o agente de crédito Luan de Oliveira, conversou com 32 produtores do perímetro Piauí, em Lagarto.

“Primeiro passo quando a gente visita um perímetro irrigado, que é um diferencial para a agricultura familiar, é tanto buscar a regularização de dívidas, como também a gente apresentar linhas de crédito que visam, sobretudo, estimular a produção sustentável. Estamos com o programa Desenrola Rural, com desconto que vai até 95%. Tem linhas de crédito voltadas para a agroecologia, uma atividade que demanda muita atenção por parte do Governo Federal”, listou Antoane Amaro. Os técnicos do BNB apresentam o Agroamigo, com linhas de crédito do Pronaf A e B, com subsídios, carência e os valores limites para crédito diferenciados.

As reuniões com o BNB também criam o interesse por criar o CAF junto aos técnicos da Coderse. Claudiene Barreto, produtora rural do Jacarecica II, participou para conhecer melhor o benefício. “Eu não tenho o CAF, mas aí eu quero ter conhecimento, quais os benefícios que vão render para o meu terreno. Porque eu fiquei sabendo que é muita informação e é muita coisa boa. Vai facilitar muito aqui na área rural da gente. Para comprar material, benefícios para o terreno e assim sucessivamente”, explicou.

“O CAF é um documento muito importante para pequenos agricultores rurais, porque a gente pode pegar empréstimo para trabalhar na nossa terra. Por isso que vim hoje até aqui, ouvir a palestra do pessoal que está aqui hoje, da Coderse e todos aqui presentes, para que possamos tirar nossas dúvidas”, acrescentou a presidente da Associação de Cooperação Agrícola do Assentamento Mário Lago, Maria Angélica Araújo, também irrigante no Jacarecica II.

