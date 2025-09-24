CODEVASF EXPÕE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO SÃO FRANCISCO EM PARCERIA COM O PROJETO TAMAR EM ARACAJU

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) levará uma exposição para o Museu Aberto das Tartarugas Marinhas, conhecido como Oceanário de Aracaju e mantido pela Fundação Projeto Tamar. A exibição ocorrerá de 23 a 27 de setembro, durante a realização da 19ª Primavera dos Museus. Os visitantes poderão conhecer o trabalho de reprodução de espécies nativas ameaçadas de extinção para ações de repovoamento no rio São Francisco.

No Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, em Neópolis, a Codevasf produz alevinos e pós-larvas de espécies como o pacamã e o camarão-pitu — este em parceria com a Universidade Federal de Alagoas —, cujos estoques naturais no rio São Francisco estão bastante reduzidos. Após a reprodução, as espécies são lançadas diretamente no leito do rio com o objetivo de recompor os estoques pesqueiros, contribuindo para o equilíbrio ambiental.

O engenheiro de pesca Alexandre Delgado, analista em Desenvolvimento Regional da Codevasf em Sergipe, destaca a relevância das ações da companhia pela revitalização do São Francisco. “Nossas ações de repovoamento exercem um papel importante para as comunidades ribeirinhas, por isso é de grande valor a oportunidade de apresentar esse trabalho em parceria com o Projeto Tamar, que tem um trabalho consolidado de conservação e educação ambiental”, afirmou.

O Museu Aberto das Tartarugas Marinhas promoverá uma série de atividades durante a Primavera dos Museus, incluindo exposições, palestras e ações educativas. Além da Codevasf, a Embrapa Tabuleiros Costeiros, a Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Movimento Nacional ODS Sergipe, o Instituto Santuário da Mata e a Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE) estão entre os parceiros.

A Primavera dos Museus é uma iniciativa realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), com o objetivo de aproximar a sociedade dos museus e promover a valorização do patrimônio cultural brasileiro. Em sua 19ª edição, o evento traz o tema “Museus e Mudanças Climáticas”, reforçando o papel dos museus como espaços de preservação, diálogo e mobilização para enfrentar esse desafio.

Texto e foto ascom Codevasf