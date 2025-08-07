CODISE ARTICULA PARCERIA ENTRE SECRETARIA DO TRABALHO E ALTENBURG PARA CAPTAR MÃO DE OBRA EM SOCORRO

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) intermediou uma reunião entre a indústria têxtil Altenburg e a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) para alinhar ações de qualificação e captação de profissionais em Nossa Senhora do Socorro. A fábrica, instalada no município com apoio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), visa preencher cerca de 20 vagas em aberto.

O diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, destacou a importância dessa articulação para garantir que os investimentos industriais gerem impactos positivos à população local. “Nosso papel é justamente conectar as demandas das indústrias com as soluções oferecidas pelo Estado. A Altenburg é uma empresa consolidada, com presença em Sergipe há mais de uma década, e precisa de profissionais capacitados para seguir crescendo. A Codise atua para viabilizar essa conexão e promover oportunidades aos sergipanos”, afirmou.

Durante a reunião, estiveram presentes representantes da Seteem e da Altenburg, incluindo o gerente geral da unidade em Sergipe, Roberto Carlos Zamprogna, e a coordenadora administrativa da Altenburg Nordeste, Cláudia Cabral Rodrigues. A gestora pontuou que a parceria com a Seteem visa ampliar a oferta de treinamentos específicos para qualificação dos profissionais.

Cargos

Os cargos com maior demanda são os de costureiras, mecânicos e lideranças, além de auxiliares de produção. “Notamos uma carência de profissionais capacitados. Essa dificuldade é comum a várias empresas do município, e por isso buscamos apoio da Seteem, para oferecer treinamentos que agilizem o processo de contratação”, disse Cláudia Cabral, que reforçou o objetivo de que as vagas sejam ocupadas por profissionais do próprio município.

A gerente de Qualificação Profissional da Seteem, Elaine Cristina Souza, afirmou que a pasta fará uma interlocução também com a gestão municipal. “Realizaremos um trabalho de identificação das necessidades no município de Socorro, considerando as demandas de outras empresas locais. O objetivo é atender de forma direcionada, oferecendo profissionais preparados para cada área”, pontuou.

Altenburg

Instalada desde 2010 no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, a Altenburg conta atualmente com 258 colaboradores e recebe incentivos do Governo de Sergipe, por meio do PSDI. O programa é gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e operacionalizado pela Codise.

A empresa também prospecta um projeto de expansão em Sergipe, com ampliação da unidade já existente e criação de um centro de distribuição regional, visando atender à crescente demanda de mercado. Com a expansão, a empresa prevê dobrar o número de funcionários.

Foto: Erick O’Hara