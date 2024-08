CODISE DISCUTE IMPLANTAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESQUADRIAS DE METAL E VIDRO EM SOCORRO

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) recebeu nesta quarta-feira, 31, a empresa Exclusiva Esquadrias de Metal e Vidro para dar continuidade às tratativas de instalação de uma nova indústria no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. Em junho deste ano, a empresa deu entrada no incentivo locacional do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), visando expandir as operações no estado.

Com sede em Aracaju desde 1998, a indústria de esquadrias de alumínio já realizou diversas obras de destaque no estado, incluindo o Hospital Veterinário da Pio Décimo e o edifício residencial Mansão Cartier. A empresa está agora se preparando para expandir as operações com a nova instalação em Nossa Senhora do Socorro.

“Encontramos na Codise uma oportunidade muito boa para a empresa, principalmente em questão de espaço, porque recebemos barras de alumínio de 6 metros que demandam muito espaço de armazenamento. Com a mudança para o Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, nos tornaremos a maior fábrica de esquadrias do estado. Estamos bastante otimistas com essa parceria, pois ela nos permitirá otimizar e expandir nossos negócios”, ressaltou o diretor da empresa, Wandson Oliveira.

O incentivo locacional enquadrado no PSDI é gerido pela Codise, unidade vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). Com ele, a empresa espera aumentar significativamente a produtividade. “Esse apoio é fundamental para otimizar nossa produção e melhorar o uso do nosso tempo, que hoje é uma das coisas mais preciosas que um empresário pode ter. Com esse incentivo, esperamos mais que dobrar nosso alcance de atendimento”, completou o diretor.

A empresa atende clientes em um raio de aproximadamente 350 km da capital, abrangendo o estado de Alagoas e partes da Bahia. Para o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, a marca já possui uma sólida presença no estado. “Durante a reunião, discutimos os detalhes do incentivo locacional concedido pelo PSDI e as expectativas de crescimento da empresa, que incluem a geração de novos empregos e o aumento da capacidade de produção”, pontuou. A perspectiva é de que, em pleno funcionamento, a indústria gere 20 empregos diretos.

Próximos passos

A partir de agora, a empresa tem 90 dias para apresentar o Projeto de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira. Em seguida, o projeto passará pela avaliação do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), ligado à Sedetec. Caso o conselho aprove a concessão do incentivo, a empresa terá 3 meses para iniciar a instalação e 12 meses para conclusão da obra, podendo ser solicitada prorrogação, caso necessário. A perspectiva da empresa é estar em pleno funcionamento até o final de 2025.

“O PSDI é uma ferramenta de prospecção de investimentos e oportunidades para o estado, impulsionando a geração de emprego e renda. Nesse sentido, a atuação do CDI é fundamental, já que é o trabalho do conselho que direciona as empresas a receberem os incentivos fiscais, locacionais e estruturais do programa”, enfatizou o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa.

O diretor de Novos Negócios da Codise, Gibran Boaventura, ressalta que a prospecção de empresas é um compromisso da Companhia. “Sergipe é um estado repleto de atrativos para empresários que busquem vir para o estado ou ampliar negócios já instalados aqui. A Exclusiva Esquadrias de Metal e Vidro é uma das marcas que percebeu esse potencial e que planeja se lançar em uma proposta de desenvolvimento conjunto, onde tanto o estado quanto a empresa crescem”, salientou.

ASN – Foto: Ascom Codise