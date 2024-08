Codise e Sedetec ajustam cronograma para construção distribuidora

Larco Petróleo prevê conclusão da obra para 2025, contando com apoio locacional do PSDI

Na última quarta-feira, 28, gestores da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) receberam representantes da empresa Larco Comercial de Produtos de Petróleo LTDA. O objetivo do encontro foi dar continuidade às tratativas sobre a construção do terminal de distribuição de combustíveis no Distrito Industrial de Itaporanga D’Ajuda. A reunião teve como propósito principal apresentar o cronograma de execução das obras, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Durante o encontro, o consultor e economista da Larco Petróleo, Ariosvaldo Menezes, apresentou dados sobre o andamento do projeto, destacando suas principais etapas. “A terraplanagem e a drenagem da área que abrigará o terminal já foram iniciadas, restando aproximadamente 70% da obra para ser concluída. O novo prazo prevê a finalização da obra em setembro de 2025. Na reunião, estabelecemos um novo cronograma para as obras, ajustando os prazos. Solicitamos uma prorrogação que será submetida ao Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI)”, informou.

Com um investimento inicial de R$ 27,7 milhões, a viabilização da obra contou também com o apoio locacional do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), que possibilitou a aquisição da área onde o terminal de distribuição será construído.

Para o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, a obra representa um marco para a infraestrutura logística de Sergipe, criando novas oportunidades de emprego e desenvolvimento. “Após a conclusão do terminal, esperamos gerar 105 empregos diretos e 315 indiretos. Além disso, com a finalização do projeto, teremos um aumento significativo na capacidade de distribuição de combustíveis no estado, o que trará benefícios tanto para o setor industrial quanto para a população local”, afirmou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, sublinhou o trabalho do CDI, que é vinculado à Sedetec. “O CDI é a instância que delibera sobre a aprovação dos incentivos ofertados dentro do PSDI. É por meio do Conselho que empresas como a Larco submetem sua candidatura aos benefícios, e são avaliadas por suas competências técnicas e financeiras, demonstrando sua capacidade de retribuir ao Estado e aos sergipanos por meio da geração de emprego e renda”, descreveu.

Foto: Ascom Sedetec