Codise e Sedetec autorizam reserva pra implantação de 1ª indústria de medicamentos veterinários de SE

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), disponibilizou à startup sergipana 3D Pharma uma reserva de área no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. O benefício, enquadrado no Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), deverá possibilitar a construção da primeira indústria de medicamentos veterinários do estado. A área reservada compreende um total de 1000 metros quadrados, e a expectativa é de que a empresa gere mais de 75 empregos diretos e indiretos.

A nova fábrica será focada no desenvolvimento de produtos que integram tecnologia de ponta, com soluções mais eficazes e seguras para o mercado veterinário. A Sedetec, à qual a Codise é vinculada, deverá apoiar o projeto também por meio de outras de suas unidades filiadas, como a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) e o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec). Desse modo, a instalação da indústria 3D Pharma deverá fortalecer o ecossistema de inovação do estado.

A reserva de área foi assinada pelas sócias e pesquisadoras Juliana Cardoso e Patrícia Severino, reconhecidas por suas contribuições às ciências farmacêuticas. “Com a nova fábrica, a 3D Pharma busca atender à demanda nacional por medicamentos veterinários inovadores e explorar o mercado internacional. O apoio de instituições como a Codise, a Fapitec/SE, a Financiadora de Estudos e Projetos [Finep] e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas [Sebrae] tem transformado o projeto em realidade, colocando Sergipe na rota da inovação tecnológica e criando oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico”, afirmou Juliana Cardoso.

De acordo com o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, a concessão de incentivos via PSDI leva em conta o papel social de cada proposta. “Na análise técnica para aprovação, é considerada a importância do projeto para o estado. É uma função nossa apoiar ideias que trazem soluções baseadas na inovação e no desenvolvimento científico, trazendo melhorias para os sergipanos”, salientou.

A negociação com a 3D Pharma foi conduzida por meio da Diretoria de Novos Negócios (DNN) da Codise. “Praticamente todo o Sistema Sedetec, liderado pelo secretário Valmor Barbosa e sob as diretrizes do governador Fábio Mitidieri, está envolvido nessa importante operação, onde a empresa sai do campo laboratorial, de pesquisa e desenvolvimento, e emerge para a indústria de grande escala”, ressaltou Gibran Ramos, diretor da DNN.

Histórico

No dia 15 de outubro, a Codise recebeu as representantes da 3D Pharma para uma reunião de apresentação. O encontro envolveu a sondagem de espaços para instalação da empresa, com incentivos locacionais e fiscais do PSDI. O Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), órgão vinculado à Sedetec, é responsável pela aprovação das empresas que pleiteiam os benefícios do programa.

“A chegada da 3D Pharma demonstra o compromisso do Governo de Sergipe em apoiar projetos inovadores que aliam tecnologia e ciência ao crescimento industrial. Nosso papel, por meio da Sedetec e unidades vinculadas, é promover um ambiente favorável para que iniciativas como essa prosperem. O CDI, portanto, tem um papel fundamental nesse processo”, pontuou o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa.

A 3D Pharma reúne um histórico de relevantes conquistas, tendo alcançado o primeiro lugar no Nordeste na fase inicial do edital Mulheres Empreendedoras da Finep, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O projeto também foi reconhecido com o segundo lugar na categoria Empresa Inovadora do Prêmio João Ribeiro, concedido pela Fapitec/SE.

