Cogumelo Azul apresenta show especial na I Bienal do Livro de Sergipe

Rock tropical poético ecoa no Museu da Gente Sergipana nesta quinta, às 18h

A banda sergipana Cogumelo Azul sobe ao palco do Museu da Gente Sergipana nesta quinta-feira, às 18h, integrando a programação da I Bienal do Livro de Sergipe. Para a ocasião, o grupo prepara um show especial, pensado para dialogar com o espírito do evento e oferecer ao público uma experiência que une música, poesia e reflexão.

O espetáculo que será apresentado na Bienal é o show A Poesia dos Poetas, próximo single da banda, que amplia a proposta estética do grupo ao explorar ainda mais a fusão entre palavra e som, trazendo uma performance intensa e envolvente para o público.

Reconhecida como uma das formações mais inventivas da cena contemporânea, a Cogumelo Azul construiu uma identidade sonora marcada pela fusão entre o rock tropical, ritmos regionais e a força da palavra falada. Em suas apresentações, a música se transforma em território poético, onde temas sociais, políticos, existenciais e espirituais são revisitados com intensidade e lirismo.

Com arranjos que transitam entre guitarras distorcidas, teclados, saxofone, flauta, poesia e atmosferas experimentais, a banda define seu estilo como Rock Tropical Poético — expressão que traduz a originalidade e a potência de sua proposta.

Para este show na Bienal, a formação reúne: Rafael Salomão (guitarra, controlador, percussão e voz), Glauber Ítalo (voz, teclado, saxofone, gaita e berimbau), João Victor Fernandes (voz e versos/poesia), Bruno Fernandes (guitarra e voz), Bruno Sampaio (bateria), além das participações especiais de Gabriel Gpeto (baixo) e Karol Ferreira (voz).

Em sua trajetória, a Cogumelo Azul já marcou presença em casas e espaços culturais de referência, como Freedom Sessions, Bacamarte Studio Pub, Jardim Secreto, Taberna Rock Pub, Espaço Inculca e Sarau Ensaio Secreto, além de iniciativas abertas ao público, como o Som de Calçada. O mais recente destaque é o lançamento do single “Sertanejo”, em evidência na Rádio Aperipê FM 106.1, faixa que denuncia as contradições do semiárido e reafirma a capacidade do grupo de unir música, crítica social e literatura.

Na Bienal, o público poderá vivenciar toda essa força criativa em um show que celebra a conexão entre palavra e som, preparando o terreno para os próximos passos da banda. “A Poesia dos Poetas” chega como um marco de transição, antecipando o universo poético e musical que será consolidado no aguardado primeiro disco da Cogumelo Azul.

