COLAPSO EM OBRA NO BAIRRO ATALAIA EXPÕE RISCOS DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ENGENHARIA

Na madrugada desta quinta-feira (12), por volta das 3h30, um grave incidente ocorreu na Rua Juiz Moacir Sobral, no bairro Atalaia, em Aracaju. Uma parede de um imóvel de três pavimentos, ainda em construção, colapsou, atingindo uma residência vizinha.

O impacto do desabamento feriu cinco pessoas, incluindo três crianças que estavam no mesmo quarto. Todas as vítimas foram rapidamente socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e passam bem.

A área foi imediatamente isolada e interditada para evitar novos riscos. A fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) esteve presente no local e verificou que a obra estava sendo conduzida sem o acompanhamento de um profissional de engenharia habilitado. Em razão disso, a proprietária do imóvel foi autuada por exercício ilegal da profissão.

Segundo o coordenador da fiscalização do Crea-SE, Wlademir Lufran Marques o auto de infração será encaminhado ao setor jurídico do Conselho, que tomará as medidas cabíveis para instaurar um processo de contravenção penal contra a responsável pela obra. Este é apenas mais um dos inúmeros casos de exercício ilegal da profissão que o Crea-SE tem combatido. Somente este ano, 72 autuações já foram emitidas contra leigos que atuavam ilegalmente na área de engenharias em Sergipe.

A ocorrência no bairro Atalaia evidencia a importância fundamental da presença de um engenheiro habilitado na condução de obras e projetos. “A engenharia é uma profissão regulamentada, que exige formação específica e registro no Crea para garantir que os profissionais possuam o conhecimento técnico necessário para conduzir obras de maneira segura e eficiente. O acompanhamento de um engenheiro durante a execução de uma obra não só assegura que todas as normas técnicas e de segurança sejam cumpridas, mas também minimiza os riscos de acidentes e garante a integridade estrutural das construções”, afirma o presidente do Crea-SE, engenheiro Dilson Luiz.

O Crea-SE tem intensificado suas ações de fiscalização para combater o exercício ilegal da profissão em todo o estado. A presença de leigos na condução de obras representa um risco iminente à segurança pública e à qualidade das construções. “Nossa fiscalização tem como objetivo proteger a sociedade de práticas irresponsáveis e assegurar que apenas profissionais habilitados estejam à frente de obras e projetos”, destaca Paula Braz, gerente técnica do Crea-SE.

Fonte e foto Ascom CREA/SE