Uma colisão transversal envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (08), no Km 26 da BR-235, em Laranjeiras.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o a condutor do automóvel ficou ferido e recebeu atendimento no local.

Foto: reprodução/ redes sociais