Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou uma pessoa morta nesta quarta-feira (1º), na Rodovia SE-170 no município de Lagarto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o acidente foi registrado no canteiro do trevo de acesso ao povoado Santo Antônio em Lagarto e o motociclista morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. A Criminalística realizou a perícia no local do acidente.

Foto BPRv