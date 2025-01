Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma mulher feriada no inicio da noite desta sexta-feira (17), no cruzamento da Avenida José Carlos Ribeiro de Oliveira com a Rua Antônio Mendonça, em Campo do Brito.

Segundo informações, a colisão entre os dois veículos provocou a queda da condutora da moto. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), enquanto o motociclista teve apenas escoriações leves.

Não há informações sobre o estado de saúde deles.