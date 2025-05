COLISÃO ENTRE MOTOCICLISTA E CARRO DE PASSEIO TERMINA EM MORTE NA RODOVIA SE-100, NA BARRA DOS COQUEIROS

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou uma pessoar morta neste domingo (04), na Rodovia SE-100, na Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que vítima identificada como Reginaldo da Silva dos Santos, de 44 anos, foi socorrido por uma uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com o BPRv, o acidente aconteceu no momento em que o automóvel tentava realizar o retorno na rodovia quando acabou colidindo lateralmente com a motocicleta.

O BPRv informou ainda que a motorista do carro permaneceu no local e se submeteu ao teste do etilômetro, cujo resultado foi negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L).

O carro e a moto estavam devidamente licenciados e sem qualquer tipo de restrição, sendo liberados posteriormente aos responsáveis.

Em seguida condutora foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil Plantonista, onde prestou depoimento para contribuir com a investigação que será instaurada para apurar as circunstâncias do acidente.

Com informações e foto do BPRv