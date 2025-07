Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas na SE-270 em Lagarto

Uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas noite desta terça-feira (08), na Rodovia SE-270, nas proximidades do povoado Colônia 13, em Lagarto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o condutor de uma das motos seguia pela contramão no sentido centro de Lagarto/Colônia 13, quando colidiu de frente com outro veiculo, que não foi identificado.

As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade hospitalar.

Foto: BPRv