COLISÃO ENVOLVENDO CARRO E DUAS MOTOCICLETAS DEIXA TRÊS PESSOAS FERIDAS EM RIACHÃO DO DANTAS

Uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas e um carro, deixou três pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (20), nas proximidades do Povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que um carro de passeio seguia pela rodovia no sentido Riachão do Dantas/Tobias Barreto quando ocorreu a colisão com as duas motocicletas.

Ainda segundo o BPRv, duas das vítimas foram encontradas caídas às margens da rodovia e uma terceira foi arremessada para o matagal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros às vitimas e encaminhou os feridos a uma unidade hospitalar. Duas das vítimas sofreram múltiplas fraturas.

