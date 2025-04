Colisão envolvendo carro e moto deixa duas pessoas feridas na Rodovia SE-265

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veiculo de passeio, deixou duas mulheres feridas na Rodovia SE-265 em Lagarto

As informações passadas pelo Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv) são de que o automóvel e a motocicleta seguiam no sentido povoado Brasília/Lagarto quando a moto colidiu na traseira do carro.

A condutora e a passageira foram socorridas poe uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levadas para o hospital.

O motorista do carro não se feriu e o teste de bafômetro deu negativo. O carro foi levado ao pátio do BPRv devido ao licenciamento vencido.

Foto: BPRV/ SE