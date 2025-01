COLISÃO ENVOLVENDO DOIS  CARROS E UM CAMINHÃO DEIXA UM MORTO E DOIS FERIDOS EM MONTE ALEGRE

Um acidente envolvendo dois carros de passeio e um caminhão deixou uma pessoa morta e dois feridos na noite deste sábado (04), na Rodovia SE-230, , próximo ao povoado Tachas no município de Monte Alegre.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que o acidente aconteceu após uma colisão traseira envolvendo um VW/FOX e um GM/CORSA.

Ainda o BPRv, com impacto, o Corsa foi arremessado para a contramão, onde colidiu longitudinalmente com um caminhão tanque e o semi-reboque que transitava no sentido oposto.

Devido a gravidade do acidente, o condutor do Corsa não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já as vítimas dos outros veículos e o motorista do caminhão ficaram feridos e foram encaminhadas para unidades hospitalares.

O caminhão tanque tombou na pista e bloqueou o tráfego na rodovia, sendo liberado em seguida.

Por fim o BPRv explicou que os veículos estavam devidamente licenciados e foram liberados aos responsáveis após os procedimentos periciais.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vitima fatal.

Foto BPRv/Reprodução