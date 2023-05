Um acidente envolvendo duas motocicletas, deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (15), na avenida Coletora C, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Socorro, são de que após a colisão dos dois veículos, duas, das três prssoas, foram conduzidas a uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).