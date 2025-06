COLISÃO ENVOLVENDO MOTO E CAMINHÃO DEIXA MULHER MORTA NA RODOVIA SE-179, NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

Uma mulher morreu no inicio da noite desta sexta-feira (20), após colidir a motocicleta que ela conduzia com um caminhão, na rodovia SE-179, nas proximidades do povoado Areial 2, no município de Simão Dias.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar de Sergipe (BPRv), são de que houve uma colisão frontal do caminhão com a motocicleta, que seguia no sentido contrário.

Com impacto, a condutora da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O BPRv informou ainda que o motorista do caminhão não teve ferimentos. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L).

Os veículos envolvidos foram liberados por estarem devidamente licenciados.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Com informações e foto do BPRv