COLISÃO ENVOLVENDO MOTO E ÔNIBUS COLETIVO DEIXA UMA PESSOA MORTA NA PONTE ENTRE ARACAJU E SOCORRO

Um motociclista morreu na tarde desta quinta-feira (27), após colidir o seu veículo com um ônibus coletivo, na ponte que liga o bairro Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, ao bairro Porto Dantas, em Aracaju.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito do condutor no local.
As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) são de que foi realizado o teste de alcoolemia no motorista do ônibus teve resultado negativo. Ainda segundo o BPTran os veículos e os condutores estavam com a documentação regularizada.
O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vitima.
Foto: Bptran