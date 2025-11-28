E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 28 de novembro de 2025

COLISÃO ENVOLVENDO MOTO E ÔNIBUS COLETIVO DEIXA UMA PESSOA MORTA NA PONTE ENTRE ARACAJU E SOCORRO

Um motociclista morreu na tarde desta quinta-feira (27), após colidir o seu veículo com um ônibus coletivo, na ponte que liga o bairro Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, ao bairro Porto Dantas, em Aracaju.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito do condutor no local.

As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) são de que foi realizado o teste de alcoolemia no motorista do ônibus teve resultado negativo. Ainda segundo o BPTran os veículos e os condutores estavam com a documentação regularizada.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vitima.

Foto: Bptran

