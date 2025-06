COLISÃO ENVOLVENDO ÔNIBUS E CARRO DE PASSEIO DEIXA UMA PESSOA MORTA NA RODOVIA SE-339, ENTRE CAPELA E DORES

Uma colisão envolvendo um ônibus e um carro de passeio deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (06), na Rodovia SE-339, entre os municípios de Capela e Nossa Senhora das Dores.

As informações passadas pelo Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o carro colidiu com o ônibus e, com o impacto, o veiculo foi lançado para fora da pista e capotou.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e constatou a morte do condutor do carro.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.

Foto: Reprodução