COLISÃO ENVOLVENDO UMA MOTOCICLETA E CARRO DEIXA UMA PESSOA FERIDA NA RODOVIA SE-050 EM ARACAJU

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na noite deste domingo (09), na Rodovia SE-050, na Rodovia dos Náufragos, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o motociclista seguia no sentido a Avenida Melício Machado, quando o carro, que trafegava no sentido contrário, realizou uma conversão à esquerda e acabou colidindo na lateral direita do carro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e e socorreu o motociclista. Em seguida, a vitima foi encaminhada a uma unidade hospitalar.

Já o condutor do carro permaneceu no local e prestou as devidas informações à polícia.

Os dois veículos estavam licenciados e foram liberados.

Foto BPRv