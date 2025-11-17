Colisão frontal deixa um motociclista ferido na rodovia SE-240 em Ribeirópolis

Um acidente envolvendo uma motocicleta e dois carros deixou uma pessoa ferida no inicio da noite deste domingo (1), na rodovia SE-240, no povoado Riachinho, em Ribeirópolis.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que houve uma colisão frontal.

O condutor da motocicleta foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.

O BPRv informou ainda que o carro conduzido pelo motorista que permaneceu no local foi liberado.

O outro veículo ficou sob custódia da guarnição responsável pela área.

Foto BPRv