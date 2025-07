Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete deixou uma pessoa morta na tarde desta quarta-feira (09), no km 67 da BR-235, no município de Frei Paulo.

As informações passadas pelo Polícia Rodoviária Federal (PRF/SE) são de que o os veículos colidiram frontalmente e o condutor morreu no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionado e comprovou o óbito do motociclista no local.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vitima.

Foto: Arquivo Pessoal