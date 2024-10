COLISÃO FRONTAL ENVOLVENDO CAMINHONETE E CAMINHÃO DEIXA UMA PESSOA GRAVEMENTE FERIDA NA BR-235

Uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete e caminhão deixou uma pessoa gravemente ferida na tarde desta quarta-feira (16), no Km 16 da BR-235, no município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi interditada, causando um congestionamento de aproximadamente 2 km no sentido crescente da rodovia, sendo liberada por volta das 15:30h.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vitima. Não há informação sobre o seu estado de saúde.

Foto reprodução Redes Sociais