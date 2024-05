COLISÃO FRONTAL ENVOLVENDO CARRO E MOTOCICLETA DEIXA DUAS PESSOAS FERIDAS NA RODOVIA SE-170, EM ITABAIANA

Uma colisão frontal envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado (25), na Rodovia SE-170, em Itabaiana.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o veículo seguia no sentido Itabaiana/Moita Bonita, quando houve a colisão.

As duas vitimas que estavam na motocicleta foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a um pronto-socorro.

Ainda segundo o BPRv, o condutor do veículo fugiu do local antes da chegada do Samu e das equipes policiais.

Foto BPRv