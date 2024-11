COLISÃO FRONTAL ENVOLVENDO CARRO E MOTOCICLETA DEIXA UM MORTO E UM FERIDO NA RODOVIA SE 100 EM PIRAMBU

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou uma vitima fatal e um ferido em estado grave na noite deste domingo (17), na Rodovia SE 100, em frente ao local que dá acesso a Pirambu.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o automóvel seguia no sentido contrário à motocicleta e o condutor do carro fez uma conversão à esquerda, invadindo a via preferencial da motocicleta.

Neste momento houve uma colisão frontal que deixou a passageira da moto morta no local e o condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

