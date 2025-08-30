Colisão frontal envolvendo dois veículos deixa três feridos em rodovia de Graccho Cardoso

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio, deixou três pessoas feridas na noite desta sexta-feira (29), na rodovia SE-175, no município de Graccho Cardoso.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que um veículo seguia em direção a Graccho Cardoso e o outro ia no sentido Feira Nova, quando houve a colisão frontal.

Com o impacto, uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

As vitimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória.

Os veículos foram liberados após assinatura do termo de responsabilidade.

Foto BPRv