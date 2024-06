COLISÃO FRONTAL ENVOLVENDO DOIS VEÍCULOS DEIXA UM MORTO E QUATRO FERIDOS NA RODOVIA SE-177, EM CARIRA

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos deixou uma pessoa morta e quatro feridos no final da tarde deste domingo (09), na Rodovia SE-177, no município de Carira.

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência e informaram que Serviço de Atendimento Móvel de Urgência socorreu as vitimas e as encaminhou a hospitais. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Acidentes final de semana

As polícias Militar e Rodoviária Federal informaram que de sexta-feira (07) até domingo, foram registrados 14 acidentes em rodovias estaduais e federais de Sergipe. Quatro pessoas morreram e 14 ficaram feridas.

Foto: BPRv/SE