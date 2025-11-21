Colisão frontal envolvendo dois veículos deixou uma mulher e dois homens mortos na BR-235 em Itabaiana

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos deixou uma mulher e dois homens mortos na manhã desta sexta-feira (21), na BR-235 próximo ao Povoado Rio das Pedras no município de Itabaiana.

As informações passadas pela Policia Militar são de que alem dos óbitos, outras duas pessoas também ficaram feridas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros (CBM) estão no local atendendo a ocorrência.

Por conta do acidente, o trânsito na região está lento.

A área foi isolada para garantir a segurança dos socorristas e dos motoristas que trafegam pela rodovia.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

Foto reprodução redes sociais