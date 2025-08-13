Colisão frontal envolvendo duas caminhonetes deixa duas pessoas feridos na SE-100, em Indiaroba

Uma colisão frontal envolvendo duas caminhonetes na tarde desta terça-feira (12), deixou dois homens feridos na SE-100, no povoado Franca no município de Indiaroba.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que os dois veículos trafegavam em sentidos opostos quando um deles invadiu a faixa preferencial, provocando o choque.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e um dos motoristas ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado com o uso de ferramentas de desencarceramento, e em seguida levado ao hospital.

Já o outro condutor recebeu atendimento médico no local e foi encaminhado para a unidade de saúde.

Os testes do bafômetro realizados nos dois condutores deram resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Foto BPRv