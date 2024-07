COLISÃO FRONTAL ENVOLVENDO DUAS MOTOS DEIXA UMA PESSOA MORTA E OUTRA FERIDA NO ROBALO, EM ARACAJU

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na manhã deste domingo (14), após uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas na Rodovia SE-050, próximo à Igreja Santa Terezinha, no Povoado Robalo, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), são de que a moto que seguia no sentido Mosqueiro, colidiu frontalmente com o outro veículo que trafegava em sentido contrário.

Um dos condutores não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o outro motociclista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao hospital em estado grave.

As duas motocicletas foram removidas para o pátio do Detran.

Foto BPRv/Reprodução