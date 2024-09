COLISÃO FRONTAL ENVOLVENDO MOTOCICLETA E CAMINHONETE DEIXA MULHER MORTA NA BR-235, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Uma mulher morreu no inicio da noite desta segunda-feira (16) após colidir frontalmente a motocicleta que ela conduzia com uma caminhonete, no km 48 da BR-235, no município de Itabaiana.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), são de que a motociclista morreu no local. Já o motorista da caminhonete sofreu ferimentos leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e comprovou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo da vitima.

Foto PRF