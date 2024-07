COLISÃO FRONTAL ENVOLVENDO UMA MOTOCICLETA E UM MICRO-ÔNIBUS DEIXA UMA VITIMA FATAL NA RODOVIA SE-100

Uma colisão frontal envolvendo um motociclista e um micro-ônibus que fazia o transporte intermunicipal na noite deste domingo (14) deixou uma pessoa morta na rodovia SE-100, no município de Pirambu.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) o micro-ônibus seguia no sentido Pirambu/Pacatuba enquanto o motociclista vinha no sentido oposto, e nas proximidades de uma curva houve a colisão frontal.

Devido a gravidade dos ferimentos, o motociclista morreu no local.

O BPRv informou ainda que ambos os veículos estavam regularizados.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Foto BPRv