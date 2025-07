Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas mortas na noite desta segunda-feira (30), na BR-235, em Carira.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que as duas motocicletas bateram frente e os dois condutores morreram no local do acidente.

Populares informaram que um dos motociclistas perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e atingiu outro, que seguia no sentido contrário.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal.